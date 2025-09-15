Concert: Nicoletta Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

Concert: Nicoletta

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Concert exceptionnel de Nicoletta en piano voix.

.

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exceptional concert by Nicoletta on piano/voice.

L’événement Concert: Nicoletta Barbières a été mis à jour le 2025-09-15 par Valence Romans Tourisme