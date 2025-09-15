Concert: Nicoletta Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
Concert: Nicoletta Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières dimanche 1 mars 2026.
Concert: Nicoletta
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Concert exceptionnel de Nicoletta en piano voix.
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com
English :
Exceptional concert by Nicoletta on piano/voice.
