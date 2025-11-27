CONCERT NIGERIA Maison de retraite Vialas
CONCERT NIGERIA Maison de retraite Vialas jeudi 27 novembre 2025.
Maison de retraite La Sagne Vialas Lozère
Dans le cadre du festival culturel en maison de retraite, venez assister au concert du groupe Muyiwa Kunnuji, le jeudi 27 novembre à 15h, suivi d’un vin chaud épicé.
Muyiwa Kunnuji est un quatuor ( trompette, voix, percussions, composition). Ensemble ils offrent un voyage musical profondément ancré dans l’ADN des musiques africaines. .
Maison de retraite La Sagne Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
As part of the cultural festival at the retirement home, come and enjoy a concert by the Muyiwa Kunnuji group, on Thursday November 27 at 3pm, followed by a spiced mulled wine.
Im Rahmen des Kulturfestivals im Altenheim besuchen Sie am Donnerstag, den 27. November um 15 Uhr ein Konzert der Gruppe Muyiwa Kunnuji, gefolgt von einem würzigen Glühwein.
Nell’ambito del festival culturale delle case di riposo, giovedì 27 novembre alle 15.00 potrete assistere a un concerto del gruppo Muyiwa Kunnuji, seguito da un vin brulé speziato.
En el marco del festival cultural de las residencias de ancianos, venga a disfrutar de un concierto del grupo Muyiwa Kunnuji el jueves 27 de noviembre a las 15:00, seguido de un vino caliente especiado.
