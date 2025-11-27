CONCERT NIGERIA Maison de retraite Vialas

CONCERT NIGERIA

Maison de retraite La Sagne Vialas Lozère

2025-11-27

2025-11-27

2025-11-27

Dans le cadre du festival culturel en maison de retraite, venez assister au concert du groupe Muyiwa Kunnuji, le jeudi 27 novembre à 15h, suivi d’un vin chaud épicé.

Muyiwa Kunnuji est un quatuor ( trompette, voix, percussions, composition). Ensemble ils offrent un voyage musical profondément ancré dans l’ADN des musiques africaines. .

Maison de retraite La Sagne Vialas 48220 Lozère Occitanie

English :

As part of the cultural festival at the retirement home, come and enjoy a concert by the Muyiwa Kunnuji group, on Thursday November 27 at 3pm, followed by a spiced mulled wine.

German :

Im Rahmen des Kulturfestivals im Altenheim besuchen Sie am Donnerstag, den 27. November um 15 Uhr ein Konzert der Gruppe Muyiwa Kunnuji, gefolgt von einem würzigen Glühwein.

Italiano :

Nell’ambito del festival culturale delle case di riposo, giovedì 27 novembre alle 15.00 potrete assistere a un concerto del gruppo Muyiwa Kunnuji, seguito da un vin brulé speziato.

Espanol :

En el marco del festival cultural de las residencias de ancianos, venga a disfrutar de un concierto del grupo Muyiwa Kunnuji el jueves 27 de noviembre a las 15:00, seguido de un vino caliente especiado.

