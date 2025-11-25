Concert Nikolaï Lugansky Piano en Valois 2025 Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Angoulême

Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Nikolaï Luganski, pianiste russe de renommée mondiale, est salué pour sa virtuosité éblouissante et sa profondeur interprétative.

Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

English :

World-renowned Russian pianist Nikolai Luganski is acclaimed for his dazzling virtuosity and interpretive depth.

German :

Nikolai Luganski, ein weltberühmter russischer Pianist, wird für seine blendende Virtuosität und interpretatorische Tiefe gefeiert.

Italiano :

Nikolai Lugansky, pianista russo di fama mondiale, è acclamato per il suo folgorante virtuosismo e la sua profondità interpretativa.

Espanol :

Nikolai Lugansky, pianista ruso de fama mundial, es aclamado por su deslumbrante virtuosismo y profundidad interpretativa.

