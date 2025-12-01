CONCERT NILS KASSAP AND FRIEND LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas
LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Début : 2025-12-20 21:00:00
La Pistouflerie vous invite à un concert de musique des balkans jazz rock.
Nils Kassap & Friends est un quintet électrique qui mélange musique balkane, jazz et rock.
Dans la lignée de musiciens tels que David Krakauer, Yom and the Wonder Rabbis ou Ibrahim Maalouf, le clarinettiste basse Nils Kassap joue une musique à la croisée entre l’héritage du jazz français (Louis Sclavis, Michel Portal, Julien Lourau) et l’influence des clarinettistes d’Europe de l’Est (Djecko Demirov, Ivo Papazov, Selim Sesler) dans un écrins de musique rock et groove, non sans rappeler Led Zepplin ou F.F.F.
Ambiance chaleureuse garantie.
Petite restauration sur place. 6 .
LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com
English :
La Pistouflerie invites you to a concert of Balkan music jazz rock.
German :
Die Pistouflerie lädt Sie zu einem Konzert mit Balkanmusik Jazz Rock ein.
Italiano :
La Pistouflerie vi invita a un concerto di musica balcanica jazz rock.
Espanol :
La Pistouflerie le invita a un concierto de música balcánica jazz rock.
