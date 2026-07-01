CONCERT NIMA Route de La Planche Vialas
vendredi 24 juillet 2026 · Route de La Planche · Vialas
Informations pratiques
Vialas
CONCERT NIMA
Route de La Planche Camping La reverie Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée concert avec Nima accompagné de sa guitare !
Profitez aussi des pizzas ou venez boire un verre dès 18h30 !
Soirée concert avec Nima accompagné de sa guitare !
Profitez aussi des pizzas ou venez boire un verre dès 18h30 ! .
Route de La Planche Camping La reverie Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 42 82 28 80
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English :
Concert night with Nima and his guitar!
Enjoy some pizza or come by for a drink starting at 6:30 p.m.!
L’événement CONCERT NIMA Vialas a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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