Concert Nimbè’s (piano/voix) Le Klab Pontarlier

Concert Nimbè’s (piano/voix)

Le Klab 14 A rue Gustave Eiffel Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2025-12-12 20:00:00

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Plongez dans un univers doux, vibrant et intimiste avec Nimbè’S, chanteuse, autrice et interprète.

Accompagnée de son piano simplepad, elle vous propose

✨ Variétés françaises revisitées

✨ Compositions originales sensibles

✨ Une atmosphère chaleureuse et authentique

✨ Une soirée musicale toute en émotion

Un moment suspendu pour les amoureux de la chanson française.

Entrée libre

Bar associatif

Petite restauration .

25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

