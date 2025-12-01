Concert Nimbè’s (piano/voix) Le Klab Pontarlier

Concert Nimbè’s (piano/voix) Le Klab Pontarlier vendredi 12 décembre 2025.

Le Klab 14 A rue Gustave Eiffel Pontarlier Doubs

Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Plongez dans un univers doux, vibrant et intimiste avec Nimbè’S, chanteuse, autrice et interprète.
Accompagnée de son piano simplepad, elle vous propose
✨ Variétés françaises revisitées
✨ Compositions originales sensibles
✨ Une atmosphère chaleureuse et authentique
✨ Une soirée musicale toute en émotion

Un moment suspendu pour les amoureux de la chanson française.
Entrée libre
Bar associatif
Petite restauration   .

