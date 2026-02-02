Concert Nina Attal Magic Mirrors Le Havre

Concert Nina Attal

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Nina Attal, c’est une véritable boule d’énergie qui débarque guitare en main, prête à électriser tout ce qui l’entoure. Guitariste, chanteuse, compositrice et autrice, elle trace sa route depuis maintenant 17 ans. Née à Paris mais nourrie par le blues et le rock américains, elle est aujourd’hui plus que jamais déterminée à partager sa flamme, son énergie et son univers avec le plus grand nombre.

Avec son blues fougueux, son rock incandescent et une bonne dose de funk, Nina prouve à chaque concert qu’on peut être puissante, sensible, élégante… et furieusement coriace.

Venez vivre une soirée où la musique respire l’authenticité, la liberté et l’envie de bousculer quelques codes au passage. Un concert intense, à ne surtout pas manquer !

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Nina Attal

L’événement Concert Nina Attal Le Havre a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie