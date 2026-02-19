Concert Nini Poulain Café associatif le Chauffe-savates Mâlain
Concert Nini Poulain Café associatif le Chauffe-savates Mâlain vendredi 6 mars 2026.
Concert Nini Poulain
Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 23:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Concert Nini Poulain. Une femme puissante qui va enjailler nos coeurs et nos corps avec son accordéon. Chanteuse, Autrice et compositrice, punk qui manie les mots avec engagement et sensibilité. .
Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Nini Poulain
L’événement Concert Nini Poulain Mâlain a été mis à jour le 2026-02-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)