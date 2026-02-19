Concert Nini Poulain Café associatif le Chauffe-savates Mâlain

Concert Nini Poulain

Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 23:00:00

2026-03-06

Concert Nini Poulain. Une femme puissante qui va enjailler nos coeurs et nos corps avec son accordéon. Chanteuse, Autrice et compositrice, punk qui manie les mots avec engagement et sensibilité. .

Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org

