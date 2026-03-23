concert Nini Poulain Le sonneur bar associatif Montbron

concert Nini Poulain

Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Nini Poulain, Rock/Guinguette au Féminin

En concert au Sonneur (Montbron) le Vendredi 3 Avril.

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Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 tardoria@gmail.com

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English :

Nini Poulain, Rock/Guinguette au Féminin

In concert at Le Sonneur (Montbron) on Friday April 3.

L’événement concert Nini Poulain Montbron a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord