concert Nini Poulain Le sonneur bar associatif Montbron
concert Nini Poulain Le sonneur bar associatif Montbron vendredi 3 avril 2026.
concert Nini Poulain
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 22:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Nini Poulain, Rock/Guinguette au Féminin
En concert au Sonneur (Montbron) le Vendredi 3 Avril.
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Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06 tardoria@gmail.com
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English :
Nini Poulain, Rock/Guinguette au Féminin
In concert at Le Sonneur (Montbron) on Friday April 3.
L’événement concert Nini Poulain Montbron a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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