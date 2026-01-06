Concert Nini Poulain (Néo Chanson française) La Loco Quimperlé

Concert Nini Poulain (Néo Chanson française)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 03:00:00

Nini POULAIN est une artiste qui s’exprime avec beaucoup d’authenticité et d’énergie sur scène. Elle et son accordéon ne font plus qu’un. Elle aborde d’ailleurs son instrument avec tellement d’énergie et d’originalité que l’on redécouvre le piano à bretelles avec un autre regard. Avec son look punk, elle ose même reprendre du rap (NTM, I AM) !

Le fil conducteur, ce sont mes émotions. Je raconte mes faiblesses, ma vulnérabilité, sans honte, sans filtre. Je rêve d’un jour où chacun serait bien à sa place, réaliserait ses envies, sans jugement. J’ai le sentiment de faire mon colibri pour un meilleur monde à venir.

J’ai une attitude et un style sur scène très punk et rock, mais pas dans mes chansons. On est là totalement dans la chanson française, on appelle ça même de la néo chanson française. Les gens aiment bien ce décalage, d’ailleurs je fais beaucoup d’humour sur scène, beaucoup d’autodérision. Mes collants en résille noire sont toujours déchirés, mais ça s’est fait naturellement, je n’ai rien cherché il y a toujours des petits clous sur un accordéon, alors je les déchirais toujours. Aujourd’hui, j’en achète des neufs et je les déchire moi-même ! D’ailleurs je suis fan de Mylène Farmer, je m’habille toujours de noir… Punk, c’est aussi un état d’esprit, je l’ai dans le sens où je fonce, je n’écoute pas trop mes peurs !

Nini POULAIN, de la Néo Chanson française à voir absolument sur scène, tellement c’est une bombe humaine !!!

https://youtu.be/ua8IsOyIbz0 .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

