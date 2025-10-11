Concert Niort Dub Night #3 au Camji à Niort Niort

Concert Niort Dub Night #3 au Camji à Niort

Concert Niort Dub Night #3 au Camji à Niort Niort samedi 11 octobre 2025.

Concert Niort Dub Night #3 au Camji à Niort

3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Concert de SUPA MANA & TWAN TEE + I-TIST + GINETTE PROD & FRANSAX + CULTURE DUB SOUND SYSTEM + GURU POPE + LITTLE R + MIGHTY PAULO   .

3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 17 50 45 

English : Concert Niort Dub Night #3 au Camji à Niort

German : Concert Niort Dub Night #3 au Camji à Niort

Italiano :

Espanol : Concert Niort Dub Night #3 au Camji à Niort

L’événement Concert Niort Dub Night #3 au Camji à Niort Niort a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Niort Marais Poitevin