Concert Niort Dub Night #3 au Camji à Niort Niort samedi 11 octobre 2025.
3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2025-10-11
Concert de SUPA MANA & TWAN TEE + I-TIST + GINETTE PROD & FRANSAX + CULTURE DUB SOUND SYSTEM + GURU POPE + LITTLE R + MIGHTY PAULO .
3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 17 50 45
