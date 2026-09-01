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AGENDA · Nistos

CONCERT NISTOS Nistos

vendredi 25 septembre 2026 · NISTOS · Nistos

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
NISTOS
Adresse
5 Route de l'Arize
Ville
65150 Nistos
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Nistos

CONCERT

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Laissez-vous porter par l’univers de Jeanne Blanchon et profitez d’une belle soirée autour de la musique et de quelques tapas à partager !
Repas tapas à partir de 19h
Concert à 21h
  .

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25 

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English :

Let yourself be swept away by Jeanne Blanchon’s world and enjoy a wonderful evening filled with music and some tapas to share!
Tapas dinner starting at 7 p.m.
Concert at 9 p.m.

L’événement CONCERT Nistos a été mis à jour le 2026-09-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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