CONCERT NISTOS Nistos
vendredi 25 septembre 2026 · NISTOS · Nistos
Informations pratiques
Nistos
CONCERT
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Laissez-vous porter par l’univers de Jeanne Blanchon et profitez d’une belle soirée autour de la musique et de quelques tapas à partager !
Repas tapas à partir de 19h
Concert à 21h
.
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
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English :
Let yourself be swept away by Jeanne Blanchon’s world and enjoy a wonderful evening filled with music and some tapas to share!
Tapas dinner starting at 7 p.m.
Concert at 9 p.m.
L’événement CONCERT Nistos a été mis à jour le 2026-09-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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