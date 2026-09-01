CONCERT NISTOS Nistos

Informations pratiques

Nistos

CONCERT

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Laissez-vous porter par l’univers de Jeanne Blanchon et profitez d’une belle soirée autour de la musique et de quelques tapas à partager !

Repas tapas à partir de 19h

Concert à 21h

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NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

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English :

Let yourself be swept away by Jeanne Blanchon’s world and enjoy a wonderful evening filled with music and some tapas to share!

Tapas dinner starting at 7 p.m.

Concert at 9 p.m.

L’événement CONCERT Nistos a été mis à jour le 2026-09-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65