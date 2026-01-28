Concert No More Kids Batolune Honfleur

Concert No More Kids

Batolune 18 Rue des Corsaires Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Concert No More Kids. Rock lo-fi au blues électronique

Concert No More Kids

Rock lo-fi au blues électronique

Du rock lo-fi au blues électronique, No Money Kids défie les normes et nous embarque pour un road-trip électrique. Motels miteux, néons clignotants, souvenirs dans le rétroviseur, le duo fonce à vive allure sur une route oubliée dévalée de nuit, l’horizon en cinémascope. .

Batolune 18 Rue des Corsaires Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 35 contact@lebatolune.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert No Money Kids

No More Kids concert. Lo-fi rock with electronic blues

L’événement Concert No More Kids Honfleur a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Honfleur-Beuzeville