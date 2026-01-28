Concert No More Kids Batolune Honfleur
Concert No More Kids Batolune Honfleur samedi 7 mars 2026.
Batolune 18 Rue des Corsaires Honfleur Calvados
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
2026-03-07
Concert No More Kids. Rock lo-fi au blues électronique
Rock lo-fi au blues électronique
Du rock lo-fi au blues électronique, No Money Kids défie les normes et nous embarque pour un road-trip électrique. Motels miteux, néons clignotants, souvenirs dans le rétroviseur, le duo fonce à vive allure sur une route oubliée dévalée de nuit, l’horizon en cinémascope. .
Batolune 18 Rue des Corsaires Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 35 contact@lebatolune.fr
English : Concert No Money Kids
No More Kids concert. Lo-fi rock with electronic blues
