Concert No Tongues

Riaillé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

IIII, dernière création musicale du groupe No Tongues dont les élèves du collège Saint Augustin font partie intégrante du projet

No Tongues collecte des chants de peuples primitifs, explore la répétition et la pulsation pour inviter au mouvement. IIII nous offre un voyage dans nos imaginaires. IIII, c’est aussi un dispositif circulaire immersif permettant d’abolir les distances que créent les scènes, et de vivre une expérience au plus près des artistes.

En lien avec les ateliers de musique et de danse, 150 élèves de 4 classes du collège Saint-Augustin de Riaillé feront partie intégrante de la création.

Dans le cadre des projets d’éducation artistique et culturelle menés par la COMPA et Mixt.

Petite restauration et buvette sur place à partir de 18h30.

À partir de 10 ans. Réservation via la billetterie en ligne. .

Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 35 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

IIII, the latest musical creation by the group No Tongues, whose students from the Saint Augustin middle school are an integral part of the project

L’événement Concert No Tongues Riaillé a été mis à jour le 2026-03-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis