Concert « NOCTA » Chapelle des Thermes Saint-Honoré-les-Bains

samedi 19 juillet 2025 19:00:00.

Concert « NOCTA »

Chapelle des Thermes 6 Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19 20:30:00

Date(s) :

2025-07-19

En résidence artistique du 14 au 19 juillet, l’ensemble vocal Les Multitudes présentera un concert inédit samedi 19 juillet à 19h à la Chapelle des Thermes. Le programme s’intitule NØCTA et Les Multitudes vous transporteront au travers de leur concert-spectacle « Du crépuscule à l’aube ».

Ensemble vocal audacieux et innovant, il réunit douze chanteurs jeunes talents issus de France et de Belgique, passionnés par l’art du chant choral a cappella. Sous la co-direction de Frédéric Serrano et Cordelia Schaaf, cet ensemble unique transcende les limites du chant traditionnel en intégrant harmonieusement la voix et le mouvement. Chaque performance devient ainsi une véritable rencontre entre le son et le corps, où les gestes amplifient la puissance expressive de la musique.

Leur démarche artistique vise à abolir les frontières disciplinaires, offrant ainsi une nouvelle lecture du chant choral aborder un répertoire musical exigeant tout en ajoutant une dimension visuelle qui soit chorégraphique ou scénique. À travers cette fusion, Les Multitudes explorent une palette émotionnelle étendue.

En parallèle, Les Multitudes s’attachent à tisser des liens avec leur public en choisissant des lieux de concerts qui privilégient la proximité et l’authenticité. Petites églises ou lieux insolites disséminés à travers la France, chaque espace devient le théâtre d’une symbiose unique entre la musique, le mouvement et le cadre environnant. Leur ambition est d’offrir non seulement un concert mais aussi une expérience où le chant et le corps racontent une histoire universelle, vibrante et profondément humaine. .

Chapelle des Thermes 6 Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 80 76 41

