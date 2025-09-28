Concert Noctuelles Réauville

Concert Noctuelles Réauville dimanche 28 septembre 2025.

Concert Noctuelles

Église Sainte-Marie-Madeleine Réauville Drôme

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

2025-09-28

Concert de l’ensemble vocal Noctuelles

Église Sainte-Marie-Madeleine Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 95 19 69 derzas26230@gmail.com

English :

Concert by the Noctuelles vocal ensemble

German :

Konzert des Vokalensembles Noctuelles

Italiano :

Concerto dell’ensemble vocale Noctuelles

Espanol :

Concierto del conjunto vocal Noctuelles

