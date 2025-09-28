Concert Noctuelles Réauville
Concert Noctuelles Réauville dimanche 28 septembre 2025.
Concert Noctuelles
Église Sainte-Marie-Madeleine Réauville Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28 18:30:00
Date(s) :
2025-09-28
Concert de l’ensemble vocal Noctuelles
Église Sainte-Marie-Madeleine Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 95 19 69 derzas26230@gmail.com
English :
Concert by the Noctuelles vocal ensemble
German :
Konzert des Vokalensembles Noctuelles
Italiano :
Concerto dell’ensemble vocale Noctuelles
Espanol :
Concierto del conjunto vocal Noctuelles
L’événement Concert Noctuelles Réauville a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes