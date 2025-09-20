Concert « Nocturnàlia » Place Max Rouquette Montpellier

Samedi 20 septembre, 19h00 Place Max Rouquette Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Hommage à Max Rouquette – Danses et musiques populaires

Le groupe Raffut présente ses nouvelles créations : une invitation à danser au rythme de musiques populaires actuelles, chantées en occitan, catalan, français et portugais.

Un voyage à la fois vagabond et révolté, menant au cœur de la poésie de Joan Brossa et de Max Rouquette.

Place Max Rouquette Place Max Rouquette 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault Occitanie Au pied de l’aqueduc Saint-Clément, la place accueille des événements forts comme les matchs de tambourin ou la foire aux ânes. Elle est récemment transformée pour la rendre aux piétons et est inaugurée à l’occasion des JEP 2025.

© Cedrick Nöt