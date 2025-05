Concert nocturne de l’harmonie d’Eguisheim – Eguisheim, 28 juin 2025 19:00, Eguisheim.

L’Harmonie d’Eguisheim vous donne rendez-vous pour son grand concert nocturne ! Venez les écouter au cœur de la magnifique cité d’Eguisheim.

Sous la baguette experte de son directeur, Claude Pfleger, l’orchestre vous entraînera dans un voyage musical aux sonorités variées, mêlant pièces de concert, jazz, musiques du monde et reprises de classiques de la pop-culture et de la musique actuelle.

Sur place buvette avec vins, bières, softs, pizzas au feu de bois et tartes flambées pour accompagner votre soirée musicale ! 0 .

Place Marché aux Saules

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 68 53 42 94 jean-louis.divry@wanadoo.fr

English :

The Harmonie d?Eguisheim invites you to its big night concert! Come and listen to them in the heart of the magnificent town of Eguisheim.

German :

Die Harmonie von Eguisheim lädt Sie zu ihrem großen Nachtkonzert ein! Kommen Sie und hören Sie ihnen im Herzen der wunderschönen Stadt Eguisheim zu.

Italiano :

La Eguisheim Brass Band vi invita al suo grande concerto notturno! Venite ad ascoltarli nel cuore della magnifica città di Eguisheim.

Espanol :

La Eguisheim Brass Band le invita a su gran concierto nocturno Ven a escucharlos en el corazón de la magnífica ciudad de Eguisheim.

