Allées du château Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Plongez dans une expérience unique un concert immersif au casque où la musique se mêle aux bruissements, chants et murmures de la nature. Grâce à un système d’écoute original, chaque spectateur est équipé d’un casque qui l’entraîne au cœur d’un univers sonore intime et poétique. Laissez-vous emporter par cette création sensible qui met en lumière la beauté fragile de la faune nocturne et invite à réfléchir à sa préservation. Plus qu’un simple concert, c’est un véritable voyage sensoriel à vivre en pleine conscience, les yeux fermés ou grands ouverts sur le monde vivant qui nous entoure.

Gratuit mais sur réservation obligatoire (places limitées à 100 personnes). Réservations ouvertes jusqu’au 24/09/2025.

Rendez-vous à Rochechouart, avec la Maison de la Réserve, pour une soirée hors du temps. .

Allées du château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

