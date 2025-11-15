Concert Nocturnes de La Compagnie des Musiques Télescopiques Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet

Concert Nocturnes de La Compagnie des Musiques Télescopiques

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Après le succès l’année dernière dans la forêt du Pignada, la Compagnie des Musiques Télescopiques revient pour une expérience inédite au Parc Izadia. Un voyage entre les vibrations des instruments et celles de la faune nocturne. Ici, la nature occupe le premier plan, telle une chanteuse, accompagnée délicatement par ce quintet atypique à la musique onirique et cinématographique.

Le premier objectif de Nocturnes est de vous faire (re)découvrir un espace naturel, ici le Parc Izadia.

À cela s’ajoute la dimension nocturne de l’expérience. Il est trop rare de prendre le temps de contempler la nature au crépuscule. C’est pourtant un moment propice à l’observation et à l’écoute de la faune, alors très active.

Interprété par La Compagnie des Musiques Télescopiques.

Tout public (à partir de 10 ans). .

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

English : Concert Nocturnes de La Compagnie des Musiques Télescopiques

German : Concert Nocturnes de La Compagnie des Musiques Télescopiques

Italiano :

Espanol : Concert Nocturnes de La Compagnie des Musiques Télescopiques

L’événement Concert Nocturnes de La Compagnie des Musiques Télescopiques Anglet a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Anglet