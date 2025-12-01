Concert Noël à la bougie Noyon

Concert Noël à la bougie Noyon dimanche 14 décembre 2025.

Concert Noël à la bougie

Place du Parvis Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le Virelai revient pour un concert de Noël plein de surprises en plus des nombreux invités, comme les solistes Pierre Huard et Céline Rimet, ainsi que l’organiste Hélène Martin, vous pourrez assister à une mise en lumière merveilleuse de la cathédrale qui fait écho au charme tout particulier de cette fête populaire que de nombreux compositeurs ont magnifié à travers des morceaux très connus, et d’autres moins…

Infos/réservations www.noyonarts.com / Office de Tourisme (Noyon)

Conditions Entrée libre (sans réservations) 0 .

Place du Parvis Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 44 21 88 contact@noyon-tourisme.com

