Concert Noël à l’orgue de Pierrefitte PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Concert Noël à l’orgue de Pierrefitte

PIERREFITTE-NESTALAS Eglise de Pierrefitte (nouvelle église)

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Concert de Noël par les musiciens d’Orgues en Lavedan avec les organistes de l’association.

En prime, crêpes et chocolat chaud offerts à tous !

16h Eglise de Pierrefitte-Nestalas Libre participation.

Les bénéfices de ce concert seront mis au profit du projet Second Souffle de l’orgue de Pierrefitte.

Organisateur Association Orgues en Lavedan .

orguesenlavedan@gmail.com

English :

Christmas concert by Orgues en Lavedan musicians: with the association’s organists.

Bonus: crêpes and hot chocolate for all!

4pm Pierrefitte-Nestalas church Free admission.

Profits from this concert will be donated to the Pierrefitte organ’s Second Souffle project.

