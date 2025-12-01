Concert Noël à l’orgue de Pierrefitte PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
PIERREFITTE-NESTALAS Eglise de Pierrefitte (nouvelle église) Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14
Concert de Noël par les musiciens d’Orgues en Lavedan avec les organistes de l’association.
En prime, crêpes et chocolat chaud offerts à tous !
16h Eglise de Pierrefitte-Nestalas Libre participation.
Les bénéfices de ce concert seront mis au profit du projet Second Souffle de l’orgue de Pierrefitte.
Organisateur Association Orgues en Lavedan .
orguesenlavedan@gmail.com
English :
Christmas concert by Orgues en Lavedan musicians: with the association’s organists.
Bonus: crêpes and hot chocolate for all!
4pm Pierrefitte-Nestalas church Free admission.
Profits from this concert will be donated to the Pierrefitte organ’s Second Souffle project.
