CONCERT NOËL AVEC LA CHORALE POPULAIRE DE TOULOUSE ÉGLISE SAINT-NICOLAS Toulouse

CONCERT NOËL AVEC LA CHORALE POPULAIRE DE TOULOUSE

ÉGLISE SAINT-NICOLAS 1 Rue San Subra Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Laissez-vous porter par la magie des voix a cappella pour célébrer Noël en harmonie.

La Chorale Populaire de Toulouse, dirigée par Éric Vignon, vous invite à son concert de Noël pour un moment musical profondément chaleureux. À travers un répertoire mêlant chants sacrés et profanes interprétés a cappella , les choristes font résonner toute la beauté et l’émotion de cette période festive. Que vous veniez en famille, entre amis ou en solo, ce concert est l’occasion idéale de partager une parenthèse enchantée et de célébrer ensemble l’esprit de Noël. 12 .

English :

Let yourself be carried away by the magic of a cappella voices to celebrate Christmas in harmony.

