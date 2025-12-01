Concert Noël d’ici et d’ailleurs Église abbatiale Saint-Sauveur Montivilliers
Concert Noël d’ici et d’ailleurs
Église abbatiale Saint-Sauveur Place François Mitterrand Montivilliers Seine-Maritime
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
L’église abbatiale accueillera, le vendredi 12 décembre à 19h, un moment musical dédié aux chants de Noël venus de différentes traditions. La Chorale du Moustier et la Chorale Saint Philibert interpréteront un répertoire religieux traversant l’Europe de l’Est, l’Angleterre, l’Allemagne et bien d’autres horizons.
L’organiste Vincent Bénard accompagnera ce voyage musical.
Entrée libre. .
