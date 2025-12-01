Concert Noël en Choeur

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Les chœurs de l’antenne Villefranchoise du Conservatoire unissent leurs voix et présentent un beau concert entre chant d’Amérique du Sud et mélodies traditionnelles de Noël.

Deux générations de choristes se croisent, chœurs adulte et chœur enfant, pour un moment de partage en musique. La classe de guitare sera aussi de la partie !

Un beau moment de musique à vivre en famille. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 44

English :

The choirs of the Villefranchois branch of the Conservatoire join forces to present a beautiful concert of South American songs and traditional Christmas melodies.

