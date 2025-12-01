Concert Noël en choeur Église protestante Zilling
Concert Noël en choeur Église protestante Zilling samedi 13 décembre 2025.
Concert Noël en choeur
Église protestante Rue de l’Église Zilling Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Un concert unique proposé par l’École de Musique Intercommunale du Pays de Phalsbourg et l’École de Musique Intercommunale de Sarre-Union. Avec la participation de Snejanna Jouravkoff et Isabelle Meyer au piano ainsi que Noémie Schaeffer aux percussions. Entrée libre Plateau.Tout public
0 .
Église protestante Rue de l’Église Zilling 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 29 89 ecoledemusique@paysdephalsbourg.fr
English :
A unique concert offered by the École de Musique Intercommunale du Pays de Phalsbourg and the École de Musique Intercommunale de Sarre-Union. With the participation of Snejanna Jouravkoff and Isabelle Meyer on piano and Noémie Schaeffer on percussion. Free admission Plateau.
L’événement Concert Noël en choeur Zilling a été mis à jour le 2025-12-10 par OT PAYS DE PHALSBOURG