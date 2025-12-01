Concert Noël en choeur Église protestante Zilling

Concert Noël en choeur

Église protestante Rue de l’Église Zilling Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Un concert unique proposé par l’École de Musique Intercommunale du Pays de Phalsbourg et l’École de Musique Intercommunale de Sarre-Union. Avec la participation de Snejanna Jouravkoff et Isabelle Meyer au piano ainsi que Noémie Schaeffer aux percussions. Entrée libre Plateau.Tout public

Église protestante Rue de l’Église Zilling 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 29 89 ecoledemusique@paysdephalsbourg.fr

English :

A unique concert offered by the École de Musique Intercommunale du Pays de Phalsbourg and the École de Musique Intercommunale de Sarre-Union. With the participation of Snejanna Jouravkoff and Isabelle Meyer on piano and Noémie Schaeffer on percussion. Free admission Plateau.

