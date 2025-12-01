Concert Noël Ensemble vocal Ars Viva Eglise Notre-Dame Dinard
Concert Noël Ensemble vocal Ars Viva Eglise Notre-Dame Dinard dimanche 14 décembre 2025.
Concert Noël Ensemble vocal Ars Viva
Eglise Notre-Dame 27 Rue Abbé Legraverend Dinard
L’ensemble vocal Ars Viva donnera un concert de Noël à l’église Notre-Dame de Dinard le 14 décembre 2025.
Au programme
– BACH Chorals
– GOUNOD Tobie
– BIZET Te Deum
Solistes
Lamia BENCHEKCHOU Soprano
Claire VERON Mezzo-soprano
Marc LANGOUET Ténor
Alain ROUXEL Baryton
Direction Pierre TOGNA
Billetterie sur place le soir du concert. .
Eglise Notre-Dame 27 Rue Abbé Legraverend Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
