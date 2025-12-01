Concert Noël Ensemble vocal Ars Viva Eglise Notre-Dame Dinard

Eglise Notre-Dame 27 Rue Abbé Legraverend Dinard

14 décembre 2025 17:00:00
2025-12-14

L’ensemble vocal Ars Viva donnera un concert de Noël à l’église Notre-Dame de Dinard le 14 décembre 2025.

Au programme
– BACH Chorals
– GOUNOD Tobie
– BIZET Te Deum

Solistes
Lamia BENCHEKCHOU Soprano
Claire VERON Mezzo-soprano
Marc LANGOUET Ténor
Alain ROUXEL Baryton

Direction Pierre TOGNA

Billetterie sur place le soir du concert.   .

Eglise Notre-Dame 27 Rue Abbé Legraverend Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne  

