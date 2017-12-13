Concert Noël Gospel Azay-le-Rideau
Concert Noël Gospel Azay-le-Rideau samedi 13 décembre 2025.
Concert Noël Gospel
Allée Auguste Rodin Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
CONCERT DE GOSPEL
samedi 13 décembre à 17h
Concert en déambulation place de la République, rue de Balzac vers le
château
organisateur Mairie d’Azay-le-Rideau
organisateur Mairie d’Azay-le-Rideau .
Allée Auguste Rodin Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11
English :
GOSPEL CONCERT
saturday December 13 at 5pm
Strolling concert on Place de la République, rue de Balzac towards the
château
organizer Mairie d?Azay-le-Rideau
German :
GOSPELKONZERT
samstag, den 13. Dezember um 17 Uhr
Wandelkonzert auf dem Place de la République, Rue de Balzac zum
schloss
veranstalter Mairie d’Azay-le-Rideau (Rathaus von Azay-le-Rideau)
Italiano :
CONCERTO DEL VANGELO
sabato 13 dicembre alle 17.00
Concerto in Place de la République, rue de Balzac verso il castello
castello
organizzatore Mairie d’Azay-le-Rideau
Espanol :
CONCIERTO EVANGELIO
sábado 13 de diciembre a las 17.00 horas
Concierto en la Place de la République, rue de Balzac en dirección al
castillo
organizador Ayuntamiento de Azay-le-Rideau
L’événement Concert Noël Gospel Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-10-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme