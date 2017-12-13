Concert Noël Gospel

Allée Auguste Rodin Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

CONCERT DE GOSPEL

samedi 13 décembre à 17h

Concert en déambulation place de la République, rue de Balzac vers le

château

organisateur Mairie d’Azay-le-Rideau

organisateur Mairie d’Azay-le-Rideau .

Allée Auguste Rodin Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11

English :

GOSPEL CONCERT

saturday December 13 at 5pm

Strolling concert on Place de la République, rue de Balzac towards the

château

organizer Mairie d?Azay-le-Rideau

German :

GOSPELKONZERT

samstag, den 13. Dezember um 17 Uhr

Wandelkonzert auf dem Place de la République, Rue de Balzac zum

schloss

veranstalter Mairie d’Azay-le-Rideau (Rathaus von Azay-le-Rideau)

Italiano :

CONCERTO DEL VANGELO

sabato 13 dicembre alle 17.00

Concerto in Place de la République, rue de Balzac verso il castello

castello

organizzatore Mairie d’Azay-le-Rideau

Espanol :

CONCIERTO EVANGELIO

sábado 13 de diciembre a las 17.00 horas

Concierto en la Place de la République, rue de Balzac en dirección al

castillo

organizador Ayuntamiento de Azay-le-Rideau

L’événement Concert Noël Gospel Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-10-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme