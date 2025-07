Concert Noël Jazz Munster

Concert Noël Jazz Munster samedi 29 novembre 2025.

Concert Noël Jazz

1 place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le Christmas Dream Jazz Band est un groupe de Noël qui enchante vos fêtes de fin d’année. Un répertoire de chansons incontournable de cette douce saison. Une ambiance chaleureuse au coin du feu.

1 place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

The Christmas Dream Jazz Band is a Christmas band that will enchant your festive season. A repertoire of must-have songs for this sweet season. A warm atmosphere by the fireside.

German :

Die Christmas Dream Jazz Band ist eine Weihnachtsband, die Ihre Weihnachtsfeiertage verzaubert. Ein Repertoire an Liedern, die in dieser süßen Jahreszeit nicht fehlen dürfen. Eine gemütliche Atmosphäre am Kaminfeuer.

Italiano :

La Christmas Dream Jazz Band è una band natalizia che allieterà le vostre festività. Un repertorio delle canzoni più popolari della stagione. Una calda atmosfera davanti al camino.

Espanol :

La Christmas Dream Jazz Band es una banda navideña que hará las delicias de sus fiestas. Un repertorio de las canciones más populares de la temporada. Un ambiente cálido junto a la chimenea.

