CONCERT NOËL SACRÉS & POPULAIRES Montpellier

CONCERT NOËL SACRÉS & POPULAIRES

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Vivez un voyage musical exaltant au cœur de la musique classique. Réservez votre place pour le 29 décembre 2025 à la basilique Notre Dame des Tables, nombre de places limité !

Paris Classik vous invite à vivre une expérience qui marie tradition et émotion, sous les sons des chefs-d’œuvre de Vivaldi et des airs intenses de Schubert et Caccini. La performance de l’Orchestre Paris Classik rend chaque note vibrante et authentique et vous serez emporté dans un univers où la magie des chants sacrés de Noël se mêle à la profondeur de la musique classique. Offrez-vous une immersion dans des mélodies d’une beauté intemporelle qui éveillent l’âme et célèbrent les fêtes de fin d’année avec passion.

Venez découvrir l’interprétation de l’orchestre PARIS CLASSIK lors d’un concert inoubliable.

NOËL SACRÉS & POPULAIRES

CESAR FRANCK PANIS ANGELICUS

GOUNOD/CACCINI AVE MARIA

ANTONIO VIVALDI: LES QUATRE SAISONS

Orchestre PARIS CLASSIK

Stéphane Henoch, violoniste de l’Orchestre National de France

Claire Cervera, mezzo soprano

INFORMATION

– Catégorie 1 (les 10 premiers rangs environ) 30 €

– Catégorie 2 (les rangs suivants) 20 €

– Tarif réduit (chômeur/étudiant et jeune de moins de 26 ans ) 10€

– Gratuit pour les moins de 12 ans

– Important les billets ne sont ni modifiables et ni remboursables.

Merci de vous présenter avec votre confirmation au lieu du concert 30 minutes avant le début de la soirée. Lieu Basilique Notre-Dame-Des-Tables de Montpellier (église chauffée). .

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Experience an exhilarating musical journey to the heart of classical music. Reserve your place for December 29, 2025 at the Basilica of Notre Dame des Tables places are limited!

German :

Erleben Sie eine aufregende musikalische Reise in das Herz der klassischen Musik. Reservieren Sie sich Ihren Platz für den 29. Dezember 2025 in der Basilika Notre Dame des Tables, die Anzahl der Plätze ist begrenzt!

Italiano :

Vivete un viaggio musicale esaltante nel cuore della musica classica. Prenotate il vostro posto per il 29 dicembre 2025 presso la Basilica di Notre Dame des Tables, i posti sono limitati!

Espanol :

Experimente un estimulante viaje musical al corazón de la música clásica. Reserve su plaza para el 29 de diciembre de 2025 en la Basílica de Notre Dame des Tables, ¡las plazas son limitadas!

