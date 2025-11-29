Concert Noëmi Waysfeld chante Barbara Saint-Dizier
Concert Noëmi Waysfeld chante Barbara
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – 36 EUR
plein tarif
Tarif de base
29 novembre 2025
Tout public
Un hommage symphonique à Barbara avec Noëmi Waysfeld et l’Orchestre National de Metz, sous la direction de Debora Waldman et Pit Brosius. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
