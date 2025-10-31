CONCERT NOËMI WAYSFELD CHANTE BARBARA SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

CONCERT NOËMI WAYSFELD CHANTE BARBARA

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

NOËMI WAYSFELD CHANTE BARBARA

Guillaume de Chassy Leïla Soldevila

Rendre hommage à la chanteuse de minuit ? Voilà qui relève probablement du défi ou de l’impossible pour ceux qui ont eu la chance d’entendre Barbara sur scène. C’était sans compter sur Noëmi Waysfeld !

Quiconque ayant assisté à un concert de Noëmi Waysfeld en garde le souvenir d’une présence singulière et envoûtante. Sa voix, d’une justesse exceptionnelle, embrasse avec une fragilité poignante les mélodies qu’elle interprète.

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

NOËMI WAYSFELD SINGS BARBARA

Guillaume de Chassy Leïla Soldevila

Paying tribute to the midnight singer? For those lucky enough to have heard Barbara live on stage, it’s probably a challenge or an impossibility. But that’s without counting on Noëmi Waysfeld!

Anyone who has attended a Noëmi Waysfeld concert remembers her as a singular, spellbinding presence. Her exceptionally accurate voice embraces the melodies she interprets with poignant fragility.

German :

NOËMI WAYSFELD SINGT BARBARA

Guillaume de Chassy Leïla Soldevila

Eine Hommage an die Sängerin der Mitternacht? Das ist wahrscheinlich eine Herausforderung oder ein Ding der Unmöglichkeit für diejenigen, die das Glück hatten, Barbara auf der Bühne zu hören. Noëmi Waysfeld?

Jeder, der einmal ein Konzert von Noëmi Waysfeld besucht hat, erinnert sich an eine einzigartige und fesselnde Präsenz. Ihre Stimme ist außergewöhnlich präzise und umarmt die Melodien, die sie interpretiert, mit ergreifender Zerbrechlichkeit.

Italiano :

NOËMI WAYSFELD CANTA BARBARA

Guillaume de Chassy Leïla Soldevila

Rendere omaggio alla cantante di mezzanotte? Per coloro che hanno avuto la fortuna di ascoltare Barbara dal vivo sul palcoscenico, questa è probabilmente una sfida o un’impresa impossibile. Ma questo senza contare Noëmi Waysfeld!

Chiunque abbia assistito a un concerto di Noëmi Waysfeld la ricorderà sempre come una presenza singolare e ammaliante. La sua voce eccezionalmente precisa abbraccia le melodie che canta con una fragilità struggente.

Espanol :

NOËMI WAYSFELD CANTA BARBARA

Guillaume de Chassy Leïla Soldevila

¿Homenajear a la cantante de medianoche? Para los que han tenido la suerte de escuchar a Barbara en directo sobre un escenario, probablemente sea un reto o una tarea imposible. ¡Pero eso sin contar con Noëmi Waysfeld!

Cualquiera que haya asistido a un concierto de Noëmi Waysfeld la recordará siempre como una presencia singular y hechizante. Su voz excepcionalmente precisa abraza las melodías que canta con una fragilidad conmovedora.

