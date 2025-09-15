Concert Noëmi Waysfeld chante Barbara Saumur

Concert Noëmi Waysfeld chante Barbara

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05 21:45:00

2026-03-05

La chanteuse Noëmi Waysfeld était venue dans le cadre des Rendezvous Musique du Monde à Allonnes avec son cinquième album Soul Of Yiddish (2021).

Nous la retrouvons dans le cadre de cette nouvelle saison avec sa dernière création consacrée à la chanteuse Barbara. Chanter Barbara, ça touche à l’expérience du sublime, sans jamais aucune grandiloquence. Barbara nous met dans la confidence, et nous révèle à nous-mêmes. Ses chansons sont si intimes, si justes, si fortes nous dit l’artiste. Ce concert est une invitation à la rencontre de cette émotion, de ce souffle, portés par la voix de Noëmi Waysfeld qui est accompagnée par le pianiste Guillaume de Chassy et la contrebassiste Leïla Soldevila. Cette création, élaborée par la chanteuse et le compositeur Fabien Cali, est comme la promesse d’une belle histoire d’amour !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 5 mars 2026 de 20h30 à 21h45. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 93 50 00

English :

Singer Noëmi Waysfeld came to Allonnes as part of the Rendezvous Musique du Monde with her fifth album Soul Of Yiddish (2021).

German :

Die Sängerin Noëmi Waysfeld war im Rahmen der Rendezvous Musique du Monde in Allonnes mit ihrem fünften Album Soul Of Yiddish (2021) gekommen.

Italiano :

La cantante Noëmi Waysfeld ha portato il suo quinto album Soul Of Yiddish (2021) ad Allonnes nell’ambito del Rendezvous Musique du Monde.

Espanol :

La cantante Noëmi Waysfeld llevó a Allonnes su quinto álbum Soul Of Yiddish (2021) en el marco de la Rendezvous Musique du Monde.

