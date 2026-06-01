Concert Noir et Blanc en Musique Esquay-Notre-Dame mardi 16 juin 2026.

Esquay-Notre-Dame

Concert Noir et Blanc en Musique

Eglise Esquay-Notre-Dame Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Concert Noir et Blanc en Musique 16 juin 18h30

Concert Piano Noir et Blanc en Musique 16 juin 18h30 Esquay-Notre-Dame .

Eglise Esquay-Notre-Dame 14210 Calvados Normandie +33 2 31 85 52 46

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English : Concert Noir et Blanc en Musique

Concert Noir et Blanc en Musique 16 June 6.30pm

L’événement Concert Noir et Blanc en Musique Esquay-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-06-05 par Orne Odon Tourisme