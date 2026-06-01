Concert Noir et Blanc en Musique Esquay-Notre-Dame
Concert Noir et Blanc en Musique Esquay-Notre-Dame mardi 16 juin 2026.
Esquay-Notre-Dame
Concert Noir et Blanc en Musique
Eglise Esquay-Notre-Dame Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Concert Noir et Blanc en Musique 16 juin 18h30
Concert Piano Noir et Blanc en Musique 16 juin 18h30 Esquay-Notre-Dame .
Eglise Esquay-Notre-Dame 14210 Calvados Normandie +33 2 31 85 52 46
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English : Concert Noir et Blanc en Musique
Concert Noir et Blanc en Musique 16 June 6.30pm
L’événement Concert Noir et Blanc en Musique Esquay-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-06-05 par Orne Odon Tourisme