Concert « Nola District » Place de la gaité Lacanau

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Profitez de l’ambiance festive de la Nouvelle-Orléans au cœur du marché hebdomadaire, grâce à un concert gratuit animé par une banda entraînante !

Cuivres, percussions et bonne humeur accompagneront vos emplettes dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Place de la gaité Place de la gaité, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine marché, repas gourmands, animations, buvette parking à proximité

© Nola