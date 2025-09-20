Concert « Nola District » Place de la gaité Lacanau
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00
Profitez de l’ambiance festive de la Nouvelle-Orléans au cœur du marché hebdomadaire, grâce à un concert gratuit animé par une banda entraînante !
Cuivres, percussions et bonne humeur accompagneront vos emplettes dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
Place de la gaité Place de la gaité, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine marché, repas gourmands, animations, buvette parking à proximité
© Nola