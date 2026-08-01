Concert Nolwenn Arzel Chapelle Saint-Cadou Gouesnach

Informations pratiques

Gouesnach

Concert Nolwenn Arzel

Chapelle Saint-Cadou 65 Hent Saint-Cadou Gouesnach Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Concert de harpe celtique.

Nolwenn Arzel est une des figures et des voix emblématiques de la harpe en Bretagne. Après avoir accompagné Nolwenn Le Roy, Gaetan Roussel, Gilles Servat ou encore Carlos Nunez, son engagement et la qualité de sa musique n’est plus à démontrer.

Ses univers sont faits d’engagements, d’histoires et de vies des gens d’ici. Sa musique est un subtil voyage entre hier et aujourd’hui. .

Chapelle Saint-Cadou 65 Hent Saint-Cadou Gouesnach 29950 Finistère Bretagne +33 6 88 37 67 62

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English :

L’événement Concert Nolwenn Arzel Gouesnach a été mis à jour le 2026-07-30 par OT FOUESNANT LES GLENAN