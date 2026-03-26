Concert Nomade Salle polyvalente Saint-Aubin-le-Cloud
Concert Nomade Salle polyvalente Saint-Aubin-le-Cloud vendredi 3 avril 2026.
Concert Nomade
Salle polyvalente Rue des écoles Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Nomade un projet musical fédérateur à l’école de musique de St Aubin le Cloud
L’école de musique vit actuellement une aventure artistique unique la préparation d’un concert en collaboration avec Alain Larribet, surnommé le Berger des Sons, un artiste dont l’univers musical, à la fois poétique et voyageur, ne cesse de captiver les publics à travers la France. Ce projet ambitieux rassemble élèves et professeurs autour d’une création commune, offrant à chacun l’opportunité de plonger dans l’univers sonore et sensible de cet artiste hors norme.
Venez vivre un moment de grâce, où la musique sera le langage universel qui rassemblera artistes, élèves et spectateurs dans une même vibration. .
Salle polyvalente Rue des écoles Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 86 02 42 contact@mptstaubin79.fr
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English : Concert Nomade
L’événement Concert Nomade Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Parthenay Gâtine
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