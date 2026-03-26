Concert Nomade Salle polyvalente Saint-Aubin-le-Cloud

Concert Nomade

Salle polyvalente Rue des écoles Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Nomade un projet musical fédérateur à l’école de musique de St Aubin le Cloud

L’école de musique vit actuellement une aventure artistique unique la préparation d’un concert en collaboration avec Alain Larribet, surnommé le Berger des Sons, un artiste dont l’univers musical, à la fois poétique et voyageur, ne cesse de captiver les publics à travers la France. Ce projet ambitieux rassemble élèves et professeurs autour d’une création commune, offrant à chacun l’opportunité de plonger dans l’univers sonore et sensible de cet artiste hors norme.

Venez vivre un moment de grâce, où la musique sera le langage universel qui rassemblera artistes, élèves et spectateurs dans une même vibration. .

Salle polyvalente Rue des écoles Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 86 02 42 contact@mptstaubin79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Nomade

L’événement Concert Nomade Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Parthenay Gâtine