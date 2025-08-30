CONCERT NOMADE VOX LA RIPOSTE Calmont

Début : 2025-08-30 20:00:00

Un voyage musical à travers les cultures du monde !

Les ensembles vocaux animés par Agnese Migliore vous proposent un répertoire en polyphonie mêlant chants italiens, grecs, slaves, hispaniques… parfois accompagnés de l’accordéon ou de percussions.

Prix libre et conscient.

Rendez-vous à 20h.

Une soirée chaleureuse et vibrante au cœur de Calmont, organisée par La Casita, La Riposte et la Communauté de Communes Terres du Lauragais. Venez nombreux ! .

LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie lariposte.cafeculturel@gmail.com

English :

A musical journey through the cultures of the world!

German :

Eine musikalische Reise durch die Kulturen der Welt!

Italiano :

Un viaggio musicale attraverso le culture del mondo!

Espanol :

Un viaje musical por las culturas del mundo

