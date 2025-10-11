Concert Nord Sud Angiens
Concert Nord Sud Angiens samedi 11 octobre 2025.
Concert Nord Sud
Lalinéa Angiens Seine-Maritime
Concert Nord Sud, blues, rock, pop
Sur réservation à 20h 06 77 19 20 29
Entrée 10€ salle Lalinea. .
Lalinéa Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 19 20 29
