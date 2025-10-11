Concert Nord Sud Angiens

Concert Nord Sud Angiens samedi 11 octobre 2025.

Concert Nord Sud

Lalinéa Angiens Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 20:00:00
2025-10-11

Concert Nord Sud, blues, rock, pop
Sur réservation à 20h 06 77 19 20 29

Entrée 10€ salle Lalinea.   .

Lalinéa Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 19 20 29 

