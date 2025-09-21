Concert « NoSax NoClar » MUba Eugène Leroy Tourcoing

Concert « NoSax NoClar » MUba Eugène Leroy Tourcoing dimanche 21 septembre 2025.

Concert « NoSax NoClar » Dimanche 21 septembre, 18h00 MUba Eugène Leroy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Né à l’orée des années 20 de l’association du saxophoniste et clarinettiste Bastien Weeger et du beatboxer, spécialiste de la clarinette basse, Julien Stella, le duo NoSax NoClar a très vite imposé sa griffe en inventant une musique à la fois lyrique, ludique et d’une grande puissance émotionnelle ; relevant d’une sorte de folklore imaginaire parfaitement insituable.

Dans le cadre de la saison « Ecouter Voir » développée en collaboration avec le Tourcoing Jazz Festival

Réservation conseillée : https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr [{« link »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com »}] Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques

Né à l’orée des années 20 de l’association du saxophoniste et clarinettiste Bastien Weeger et du beatboxer, spécialiste de la clarinette basse, Julien Stella, le duo NoSax NoClar a très vite imposé à…

Tourcoing Jazz Festival