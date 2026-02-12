Concert Not’ en vrac

Heiteren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le choeur Not’En Vrac et le choeur d’hommes Écho des 3 Châteaux d’Eguisheim, unissent leurs voix pour faire naître un concert intense, généreux et profondément humain intitulé COLORE MA TERRE . Boissons et petite restauration à l’issue du concert. Les deux choeurs vous invitent à un voyage musical empreint de paix, de tendresse, d’engagement et d’espérance. Dirigé par Marine Sitterlé et Raymonde Tourre, et accompagné au piano par Matilde Sitterlé, le choeur fait dialoguer les émotions et les cultures. 0 .

Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est 68not.envrac@gmail.com

