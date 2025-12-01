Concert Not Scientists + Bad Bad Bird [rock] Café Charbon Nevers

Concert Not Scientists + Bad Bad Bird [rock] Café Charbon Nevers samedi 13 décembre 2025.

Concert Not Scientists + Bad Bad Bird [rock]

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Not Scientists [punk-rock indie-rock]

Né des cendres d’Uncommonmenfrommars, Not Scientists s’est vite fait une place avec son punk rock mâtiné de sonorités indie. D’une énergie brute à des ambiances plus eighties guitares claires, mélodies accrocheuses et refrains qu’on chante à fond. Après Destroy to Rebuild, Golden Staples et Staring at the Sun, leur nouvel album Voices (sortie en sept. 2025) pousse encore plus loin le mélange entre chaleur humaine et sons rétro-futuristes.

Bad Bad Bird [pop-rock]

Bad Bad Bird, c’est des mélodies pop qui restent en tête, une énergie punk rock bien sentie, et la voix touchante de Madeleine qui chante l’amour avec des mots simples et désarmants. Avec Manu (Radio Elvis) à la prod inventive et Louis (Pogo Car Crash Control) à la batterie qui tape juste (et fort), le trio balance des morceaux qu’on a envie de chanter à tue-tête en concert. Entre vibes 90’s à la Weezer, esprit skate et pop d’aujourd’hui, Bad Bad Bird touche en plein cœur avec ses refrains entêtants et ses textes à la fois naïfs et pleins d’images qui font mouche. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

English : Concert Not Scientists + Bad Bad Bird [rock]

German : Concert Not Scientists + Bad Bad Bird [rock]

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Not Scientists + Bad Bad Bird [rock] Nevers a été mis à jour le 2025-07-01 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)