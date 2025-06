Concert « Notes d’Été » : Élixir Place de la Pépinière royale Montbard 11 juillet 2025 20:30

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-11T20:30:00 – 2025-07-11T22:00:00

Fin : 2025-07-11T20:30:00 – 2025-07-11T22:00:00

Élixir, c’est 20 ans de scène et d’énergie rock ! Originaire de Dijon, le groupe débute en duo avec Fred et Cat (guitare et chant), avant de s’agrandir pour devenir un quatuor dynamique. Leur répertoire franco-anglais fait la part belle aux incontournables pop-rock des années 1970/80, avec une prédilection pour les tubes des années 1980. Chaque reprise est revisitée avec une touche originale et un esprit résolument rock.

Place de la Pépinière royale, 21500 Montbard

© Lange Vert