Concert « Notes d’été » : Ensemble Architecture et Musique Cour du Musée Buffon Nogent-lès-Montbard

Concert « Notes d’été » : Ensemble Architecture et Musique Vendredi 18 juillet, 20h30 Cour du Musée Buffon Côte-d’Or

Accès libre

Début : 2025-07-18T20:30:00 – 2025-07-18T22:00:00

Fin : 2025-07-18T20:30:00 – 2025-07-18T22:00:00

Redécouvrez Les Époques de la Nature à travers une lecture ponctuée de musiques du Siècle des Lumières. Des trios pour hautbois, violon et violoncelle, de Telemann à Mozart, accompagnent ce moment d’écoute raffiné.

L’Ensemble Architecture et Musique, fondé en 1990, réunit des artistes issus des grandes formations symphoniques et des Conservatoires nationaux supérieurs.

Avec Laurent Hacquard (hautbois), Gilles Lefèvre (violon) et Gwendeline Lumaret (violoncelle)

En partenariat avec Patrimoine en Musique.

Cour du Musée Buffon Rue du Parc, 21500 Montbard Nogent-lès-Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Parking à proximié

