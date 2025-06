Côte-d'Or

Concert « Notes d’Été » : Go Go Gris Gris Place de la Pépinière royale Montbard 4 juillet 2025 20:30

Concert « Notes d'Été » : Go Go Gris Gris Vendredi 4 juillet, 20h30 Place de la Pépinière royale

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T20:30:00 – 2025-07-04T22:00:00

Fin : 2025-07-04T20:30:00 – 2025-07-04T22:00:00

Go Go Gris Gris vous embarque dans une tornade d’énergie positive !

Inspiré des sons ensoleillés de la Nouvelle-Orléans, ce groupe fusionne jazz, funk et blues pour faire vibrer le public au rythme de la musique afro-américaine. Une explosion de joie et de bonne humeur, portée par l’esprit festif du Mardi Gras. Un moment festif, dansant et fédérateur à ne pas manquer, où la musique fait battre les cœurs et bouger les corps !

Place de la Pépinière royale, 21500 Montbard

© DR