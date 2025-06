Concert « Notes d’Été » : The Gremmie et les Night Riders Place de la Pépinière royale Montbard

Concert « Notes d’Été » : The Gremmie et les Night Riders Place de la Pépinière royale Montbard vendredi 25 juillet 2025 .

Concert « Notes d’Été » : The Gremmie et les Night Riders Vendredi 25 juillet, 20h30 Place de la Pépinière royale Côte-d’Or

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-25T20:30:00 – 2025-07-25T22:00:00

Fin : 2025-07-25T20:30:00 – 2025-07-25T22:00:00

The Gremmie (guitare) et les Night Riders (basse, batterie, guitare) vous emmènent sous le soleil des plages californiennes des années 1960, en interprétant les classiques de la surf music. Préparez-vous à surfer sur les vagues du son et à danser sur l’air du twist !

Place de la Pépinière royale Place de la Pépinière royale, 21500 Montbard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

The Gremmie (guitare) et les Night Riders (basse, batterie, guitare) vous emmènent sous le soleil des plages californiennes des années 1960, en interprétant les classiques de la surf music. à surfer…

© DR