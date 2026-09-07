Concert : Notes on the memory of notes Auditorium du Conservatoire Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Concert : Notes on the memory of notes

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Lorenzo Bianchi Hoesch, Adèle Viret et Fabrizio Cassol réunissent leurs univers dans un dialogue musical en perpétuelle évolution.

Entre rythmes électroniques, textures numériques, improvisation et envolées oniriques, saxophone, violoncelle et électronique se mêlent pour créer un paysage sonore singulier, où le jazz contemporain rencontre la musique électronique.

Une expérience musicale immersive, entre tension et apaisement, lumière et ombre, qui invite le public à se laisser porter par l’écoute et la découverte.

Avec Lorenzo Bianchi Hoesch (électronique), Fabrizio Cassol (saxophone) et Adèle Viret (violoncelle). En collaboration avec le Moloco et avec le soutien du Département du Doubs.

Entrée gratuite sur réservation en ligne. .

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

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English : Concert : Notes on the memory of notes

L’événement Concert : Notes on the memory of notes Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD