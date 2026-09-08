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Concert Notre Dame de Paris Eglise Notre-Dame Rives-en-Seine

vendredi 2 octobre 2026 · Eglise Notre-Dame · Rives-en-Seine

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise Notre-Dame
Adresse
Caudebec-en-Caux
Ville
76490 Rives-en-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rives-en-Seine

Concert Notre Dame de Paris

Eglise Notre-Dame Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Pour les 30 ans de la comédie musicale Notre Dame de Paris.
Concert piano-voix placé sous le signe de la voix et de l’émotion, avec l’association ECLATS DE SCENE.   .

Eglise Notre-Dame Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 46 42 30 

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English : Concert Notre Dame de Paris

L’événement Concert Notre Dame de Paris Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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