Concert Notre Dame de Paris Eglise Notre-Dame Rives-en-Seine
vendredi 2 octobre 2026 · Eglise Notre-Dame · Rives-en-Seine
Informations pratiques
Rives-en-Seine
Concert Notre Dame de Paris
Eglise Notre-Dame Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Pour les 30 ans de la comédie musicale Notre Dame de Paris.
Concert piano-voix placé sous le signe de la voix et de l’émotion, avec l’association ECLATS DE SCENE. .
Eglise Notre-Dame Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 46 42 30
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English : Concert Notre Dame de Paris
L’événement Concert Notre Dame de Paris Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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