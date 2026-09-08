Concert Notre Dame de Paris Eglise Notre-Dame Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Concert Notre Dame de Paris

Eglise Notre-Dame Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Pour les 30 ans de la comédie musicale Notre Dame de Paris.

Concert piano-voix placé sous le signe de la voix et de l’émotion, avec l’association ECLATS DE SCENE. .

Eglise Notre-Dame Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 46 42 30

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English : Concert Notre Dame de Paris

L’événement Concert Notre Dame de Paris Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme