Concert Notre Dame : Ensemble Vocal Lugus Eglise Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Concert Notre Dame : Ensemble Vocal Lugus

Eglise Caudebec en Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

CONCERT À L’ÉGLISE NOTRE-DAME – RIVES-EN-SEINE

L’Ensemble vocal Lugus vous invite à un beau moment musical au cœur de l’église Notre-Dame.

Entrée gratuite – participation libre

Les recettes seront reversées à la restauration de l’église, dans le cadre de la préservation de ce patrimoine, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine.

Venez nombreux profiter de ce concert et contribuer, vous aussi, à la sauvegarde de notre patrimoine ! .

Eglise Caudebec en Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 01 03 23 ensemblevocallugus@gmail.com

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English : Concert Notre Dame : Ensemble Vocal Lugus

L’événement Concert Notre Dame : Ensemble Vocal Lugus Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme