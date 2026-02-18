Concert Nótt Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Concert Nótt

Samedi 11 avril 2026 de 21h à 23h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

2026-04-11

Nótt trouve sur scène un endroit où exprimer toute sa vulnérabilité.

Pour apprendre à dire et à prendre place. Pour accepter le vide, le bruit, la folie, le vertige, l’erreur, la surprise, la peur. À deux, ils partagent leur complicité.

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

English :

On stage, Nótt finds a place to express her vulnerability.

To learn to say and to take one’s place. To accept emptiness, noise, madness, vertigo, error, surprise and fear. Together, they share their complicity.

