Concert Nótt Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence
Concert Nótt Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence samedi 11 avril 2026.
Concert Nótt
Samedi 11 avril 2026 de 21h à 23h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11 23:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Nótt trouve sur scène un endroit où exprimer toute sa vulnérabilité.
Pour apprendre à dire et à prendre place. Pour accepter le vide, le bruit, la folie, le vertige, l’erreur, la surprise, la peur. À deux, ils partagent leur complicité.
.
Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On stage, Nótt finds a place to express her vulnerability.
To learn to say and to take one’s place. To accept emptiness, noise, madness, vertigo, error, surprise and fear. Together, they share their complicity.
L’événement Concert Nótt Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence